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Öylece kala kaldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde adrenalin tutkunu bir genç, tırmandığı 30 metrelik yamaçta mahsur kalınca itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

3. Sayfa / 09 Eylül 2018 Pazar 17:38
Öylece kala kaldı
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Edinilen bilgilere göre, Mesudiye Mahallesi'nde ikamet eden Ahmet Karaca, Hamza Yiğit, Kamil Atmaca ve Hüseyin Pamuk isimli gençler, motosikletleri ile İnegöl'e bağlı Cerrah Mahallesi üzerindeki bölgeye giderek piknik yaptılar. Yolun kenarındaki yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki yamaca tırmanan gençlerden üçü yaklaşık 25 metre tırmandıktan sonra zirveye ulaşmaya metreler kala vazgeçip geri indi. Ahmet Karaca ise ayaklarının kayması üzerine geri inemeyerek tırmandığı yerde mahsur kaldı. Karaca'nın mahsur kalması üzerine durum itfaiye ve jandarmaya bildirildi.

Olay yerine gelen İnegöl itfaiyesi arama kurtarma ekibi, halat yardımı ile gencin yanına indi. Beline ip bağlanan genç, itfaiye görevlisinin nezaretinde yamacın tepesine çıkartıldı.

Kurtarılan Ahmet Karaca, 'Eğlenmek amacıyla arkadaşlar olarak yamaca çıktık. Ayaklarım kaydığı için inemedim. Arkadaşlarım itfaiyeye haber verdiler. Bir daha asla böyle bir şey yapmam' dedi.

Kaynak : İHA

Mahsur KaldıKurtarma Ekibi


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