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Operasyona giden zırhlı araç kaza yaptı: 6 polis yaralı

Batman’ın Hasankeyf ilçesinde operasyona giden zırhlı polis aracının şarampole yuvarlanması sonucu 6 özel harekat polisi yaralandı.

Güncel / 10 Eylül 2018 Pazartesi 11:13
Operasyona giden zırhlı araç kaza yaptı: 6 polis yaralı
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Kaza, saat 07.45 sıralarında, Hasankeyf ilçesi kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, operasyona giden özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç, şarampole yuvarlandı. Kazada, 6 polis yaralandı. Kazanın ardından bölgeye helikopter sevk edildi. Yaralılar, helikopterle getirildikleri Diyarbakır 7'nci Kolordu Komutanlığı içerisinde bulunan Jandarma Hava Grup Komutanlığı pistinde hazır bekletilen ambulanslarla Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazaya ilişkin Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bugün 07.45 sıralarında Hasankeyf ilçesi kırsalında operasyona giden polis özel harekat ekibini taşıyan aracın şarampole yuvarlanması sonucu 6 özel harekat polisimiz hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralı polislerimiz için olay yerine sevk edilen helikopter ile hastaneye sevk edilmiştir” denildi.







Kaynak : İHA

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