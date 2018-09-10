Muharrem İnce'den yeni apolet kararı! Yanlış yapmadım

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın programına konuk olan Muharrem İnce, apolet konusunda yanlış yapmadığına karar verdiğini söyledi.



"YANLIŞ YAPMADIĞIMA KARAR VERDİM"



İnce, "apolet tartışmasında kimileri yanlış yaptığımı, kimileri yanlış yapmadığımı söyledi. Bunu ölçüp biçince yanlış yapmadığıma karar verdim" ifadelerini kullandı.



DAHA ÖNCE "YANLIŞ YAPTIM" DEMİŞTİ



Seçimden sonra çıktığı bir canlı yayında Muharrem İnce, apolet konusunu fazla abartarak yanlış yaptığını, hatta kampanya sürecindeki tek hatasının bu olduğunu söylemişti.