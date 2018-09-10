İnce'den seçim gecesine ilişkin açıklama

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.



İnce'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:



'4 mayıs günü aday oldum. 51 gün içinde çalışma yattık. Devlet eşittir parti olmuş bir partiyle yarıştık. Devletin tüm imkanlarını kullanan Erdoğan'la yarıştım. İlk kez 30 barajını aştık. Ecevitten beri, 41 yıl sonra. İlke kez kazanabiliriz umudunu yerleştirdik. Meydanları doldurduk. Dün İzmir'deydim. Belediye Başkanı'mız diyor ki hiçbir mitingde böyle kalabalık görmedim dedi. Medyada yer alamadık ama sosyal medya bize aitti. İnsanlar hayal kırıklığına uğradı. Seçim gecesi neden ortaya çıkmadım. Parti başkanı 2. tura kaldık dedi, televizyonlar kaybettiğmiizi söylüyor. Akşener, Kılıçdaroğlu çıktı mı? Ben neden çıkayım. Herkese dioyrum ki oyuna gelmeyin. Bu seçimde başaramadı ama önümüzdeki seçimde başarıcaz umudunu yükseldik.



Muharrem İnce bu topluma umut oldu. Çıksaydım bir açıklama yapsaydım. Emin olunki onun içinde bir cümle çekilecek ve üzerine gidilecekti. Ben önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminde bunu başarabileceğimizi inanıyorum. Saadet Partisi'nin ve İYİ Parti'nin daha yüksek oy alacağını tahmin ediyordum. Fakat SP 3 alsaydı, İYİ Parti 10'un üzerinde alsaydı AKP 46'lara düşecekti; 2. tura kalacaktık. Ben kazanmaya inanmıştım. 2. tura da yüzde yüz inanıyorum. CHP'nin giripte yenildiği 10. seçim bu. Diğer 9 seçimde neden bu kadar hayal kırıklığı olmadı? Çünkü herkes inanmıştı.



Seçim sürecinde evet hatalarım oldu.13 ile gidemedim. Ne yapar yapar giderdim. Uyumayabilirdim, gitmeliydim. 107 yetmez, 150 olmalıydı. Hastalandığım günler oldu. Hatay mitingi öncesi.



Apolet tartışmasında kimileri yanlış yaptığımı kimileri yapmadığımı söyledi. Bunu ölçüp biçince yanlış yapmadığıma karar verdim. Bu ülkede 40 yıl solun birlikteliği tartışıldı. Bu artık geçersiz. Ecevit yüzde 21 ile kazandı. Ama artık 50+1 gerekiyor. Solun birlekteliği buna yetmez. Milletin beraberliği lazım.



Bize oy vermeye eli gitmeyen ama Erdoğan'a da oy vermeyecek olan kesim kıyamadı sandığa gitti. 3 büyük mitingi son güne bırakmamalıydık belki de. Bu devasal mitingleri yine yapacağım. Sona bırakmam daha nce yaparım. İzmir'de 10 civarı yaptık. Ankara'da az yaptık. İstanbul'da ilçelerdeki mitinglerimizin her biri il mitingi gibiydi.



'Kılıçdaroğlu'na bir daha rakip olmam' tartışması



Kılıçdaroğlu'na yine rakip olmadım. Ben sözümde durdum. Yemekte ona onursal genel başkan olun dedim. Şartlar değişebilir. O da Baykal'a aday olmayacağım demişti. Ama şartlar bunu gerektirdi ve oldu. Kılıçdaroğlu da Sayın Baykal'la görüştükten sonra 'Aday olmayacağım ' demişti. Sonra aday olması sözünde duramadığı anlamına gelmez.



Bize 14 milyon insan oy verdi. Bunların hukuku yok mu? 1 milyon üye var 15 milyon oy var. Onlar karar verecek buna. Sayın genel başkanımıza söyledim:



Hemen bir otobüs yaptıracağı. Mutfağı, banyosı, odası olacak. Yüksekova'dan başlayıp karış karış Muğla'dan çıkacağım. Kılıçdaroğlu'na siz milletvekilisiniz siz MYK'yı yönetirsiniz ben halkla bir arada olurum dedm.



Kurultay tartışması



Bu tartışmaları artık kapatmamız lazım ama açıklamamız da lazım. Önümüze bakmamız lazım. Önümüzdeki seçimin çalışmasını yapmamız lazım. Kılıçdaroğlu seçim sürecinde çok özverili bir çalışma götürdük. Bana destek oldu. Ama çift seslilik vardı. Gülen konusunda açıklamalarımızda çift başlılık görüntüsü çıktı. Bir partinin genel başkanı aday olmazsa böyle olur. Çift başlılık sona ermesi için genel başkan olmak istedim. İhsanoğlu'nda da denedik gördük olmadı.



500 günlük süreci yürütebilmem için genel başkan olmam lazım. Tüm çalışmayı yürütebilmek için bu gerekli.



Erdoğan seçimden sonra döviz düşecek diyordu. Düşmedi. Ne dış güçleri eski dönemde dış güçler yok muydu? Atatürk'ten bu yana vardı. Şimdi varolmadı ki bu dış güçler.



Şu anda muhalefetin ortalığı ayağa kaldırması lazım, muhalefet yok ortada. Ortalık yangın yeri sadece CHP değil hiç bir parti muhalefet yapamıyor.



Biz Merkez Bankası'nın bağımsız olması gerektiğini söyledik. Damadı oradan al.



Kurultayı toplayalım dedim, değişimi gerçekleştirelim yurdun dört bir yanından başlıyayım çalışmalara dedim. Medyada Kılıçdaroğlu ve benim hakkımda çıkan haberlerin çoğu yalan. Bana güvenmediğini söylediğini kendisi de il başkanları toplantısında yalanladı.



Fizik problem çözmektir. Siyaset de bir problem çözmektir. Siyasette de tavı kaçmak diye bir şey vardır. Benim hedeflerim şunlar:



1.Milletle inatlaşmayalım.



2.Bilime inanalım.



3. CHP'nin özgüven eksikliğini yok etmesi lazım.



Kurultay tartışmasında 630 oldu, yok geri çekti 550 oldu falan. Bunlar gereksiz tartışmalar. Partinin bu direnci karşısında kaybediyoruz. İnanın genel başkan olmak için yanıp tutuşmuyorum. Ben cumhurbaşkanı adayı oldum. Ülkeyi yönetecektim bu daha büyük bir şey.



Partinin yöneticileri ya da adaylarla seçmen arasında gönül sözleşmesi vardır. Bunu yıkmamak lazım. Bunu yeniden kurabileceğimize inanıyorum. Sadece benimle değil genel olarak. Aynı yöne bakan insanlar topluluğu olmalıyız. Bunu başarılabileceğine inanıyorum. Kurallarımız olur, milletle inatlaşmayız. Bu gönül bağı için değişim lazım. Siyasi partileri yönetenler kurultaylarda yönetme yetkisi verir tapuyu vermez. Partiyi yönetenler kiracıdır. Eğer evi boşaltmıyorsa eve zarar vermeyin, camı çerçeveyi kırmayın dedim. Çünkü ev bizim. Bu parti hepimizin, bu Atatürk'ün partisi.



(Ahmet Hakan'a hitaben) Sizin beni anlamanızı beklemiyorum.Ben bu partiyle büyüdüm. 15 yaşımdan 54 yaşıma geldim bu partiyle.



Seçimden 66 gün sonra seçim toplantısını değerlendirdiler, cumhurbaşkanı adayını çağırmadılar.

