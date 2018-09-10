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İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

Türkiye ekonomisi 2018'in ikinci çeyreğinde yüzde 5.2 büyüdü.

Ekonomi / 10 Eylül 2018 Pazartesi 10:05
İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğindeki büyüme rakamları açıklandı.

Buna göre ekonomi yüzde yüzde 5.2 büyüdü. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam yüzde 5,4 olarak açıklanmıştı.

2017 yılının tamamındaki büyüme rakamı ise yüzde 7,4 olarak açıklandı.

TÜKETİMDE YÜZDE 6,3 ARTIŞ

Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların toplam tüketim harcamaları, ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6,3 arttı.

YATIRIMLAR YÜZDE 3,9 ARTTI

Devletin tüketim harcamaları yüzde 7,2 gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 3,9 artış kaydetti.

İHRACATTA YÜZDE 4,5'LİK BÜYÜME

Mal ve hizmet ihracatı, ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,5 ithalat ise yüzde 0,3 arttı.

TÜRKİYE'NİN SON 7 ÇEYREK BÜYÜME RAKAMLARI




İLK ÇEYREĞE REVİZE

2018'in ilk çeyreğinde yüzde 7,4 olarak açıklanan büyüme rakamı ise yüzde 7,3 olarak revize edildi.

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