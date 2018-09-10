USD (Alış - Satış) : 6,45 - 6,46 EURO (Alış - Satış) : 7,46 - 7,48

Helikopter destekli okul uygulaması

2018-2019 Eğitim öğretim yılı bugün ilkokul 1. sınıflar için başladı. Okulların açılması ile birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü okul önleri ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Eğitim / 10 Eylül 2018 Pazartesi 11:30
Helikopter destekli okul uygulaması

2018 -2019 Eğitim öğretim yılı bugün 1. sınıflar için başladı.

Okulların açılması ile birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü de okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. İstanbul'un bir çok noktasında uygulama yapan polis ekipleri okul çevresinde bekleyen ve okul ile ilgisi olmayan şahısları okul çevresinden uzaklaştırırken araçlar ve şahıslar didik didik arandı. Bağcılar Yıldıztepe İlkokulu'nun önünde helikopter destekli yapılan uygulamaya Narkotik Timleri, Mobil Okul Timleri, Toplum Destekli Polis ekipleri, Yunus polisleri olmak üzere çok sayıda polis ekibi katıldı.

Yapılan uygulama da bir araç içerisinde bir ruhsatlı pompalı tüfek ve çok sayıda fişek bulundu. Ekipler tüfeğin ruhsat sahibinin araçta olmaması nedeniyle araç ve içerisinde bulunan şahısları işlem yapmak üzere karakola götürdü. Öte yandan Toplum Destekli Polis ekipleri de okul içerisinde bulunan öğrencilere İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın bizzat kendisi tarafından geliştirdiği ve takibini yürüttüğü “Çalışkan Polisler” projesi kapsamında broşürler ve çeşitli hediyeler dağıtarak onları bilgilendirdi.

(Volkan Kayalar - Mustafa Biçer/İHA) Kaynak : İHA

Polis EkipleriPompalı Tüfekİstanbul Emniyet Müdürlüğüİstanbul Emniyet MüdürüYıldıztepe


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

TÜRKİYE’DEN NİYE KORKUYORLAR?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı