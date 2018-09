Harika cilt için gerekli olan besinler

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek sağlıksız ve kötü beslenmenin tüm vücudu olumsuz etkilediği gibi cildinde hızlı yaşlanmasına neden olduğunu ifade ederek” Tek yönlü beslenme çok yanlış, ihtiyacınız olan tüm vitaminleri yeteri kadar almalısınız. Bu nedenle dengeli ve sağlıklı beslenmenizde fayda var. Sofranızda lifli gıdaların ağırlıklı olmasına özen gösterin. Şekeri ve tuzu mutlaka azaltın. Sık sık sebze ve meyve tüketin. A,E ve C vitaminlerini sıklıkla tercih edin” diye konuştu.



Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek sağlıklı cilt için önerdiği bazı besinleri şöyle sıraladı:



Kırmızı Dolma Biber



C vitamini açısından zengin olan kırmızı dolma biber de ciltteki kan akışını düzenleyen karoteonid mevcuttur. C vitamini cilt sağlığı açısından önemlidir. Bu vitamin yaşlanmaya karşı savaş açar ve kırışıklıkların oluşmasını azaltır.



Ceviz



Çinko cilt sağlığı ve özellikle akne problemi olanlar için önemli bir besin. Akne çoğu zaman çinko eksikliğinin göstergesidir. Çinko, cildin yağ üretimini ve akne üreten hormonları kontrol eder. Aknelerden korunmak ve hücre yenilenmesi için ceviz tüketilmelidir. Ceviz cilt dışında aynı zamanda saç sağlığı için de faydalıdır. Ceviz, kan damarlarını genişleterek kan dolaşımını hızlandırır ve daha çok kan ile beslenen saç kökleri ise daha güçlü olarak dökülmeye karşı direnç kazanır.



Ispanak



Cildin onarılmasını ve bakımını düzenleyen A vitaminidir. Yeterli derecede alınmadığında deri pullanması ve akne gibi sorunlar meydana gelir. Ispanak, A vitamini içeriği sayesinde antioksidan etkisi ile de cilt için kıymetli besindir. Ispanak aynı zamanda C ve E vitamini kaynağıdır.Somon



Kuru, tahriş olmuş cilt veya ciltte oluşan siyah ve beyaz noktaların nedeni vücutta alması gereken yağ asitlerinin özellikle de Omega-3'ün eksikliğinden kaynaklanabilir. Yağ asitleri genelde cilt yapılandırması, nem içeriği ve genel olarak esneklikten sorumludur. Fakat bu yağları vücut kendisi sağlayamaz bunu dışarıdan besin olarak almanız gerekir. Buna bağlı olarak Omega-3 açısından zengin olan Somon iyi bir tercih olacaktır.YUMURTA



Kalsiyum emilimini geliştiren, ciltte hücre gelişimini sağlayan, cildi nemlendiren ve besleyen D vitamini yumurta sarısında mevcuttur. Her gün 1 yumurta tüketmek cilt sağlığı açısından da gereklidir.



HAVUÇ



Göz sağlığının yanı sıra cildiniz için de önemli. İçeriğindeki A vitamini, cildin dış katmanlarında aşırı hücre oluşumuna ve birikime mani olur. Bu ölü hücrelerin temizlenmesi ve azaltılması sebum, akne oluşumunu ve ciltteki porların kapanmasını önler. A vitamini cilt kanserini önlüyor, yani doğal anti kansorejen her gün bir havuç yemek hem çok sağlıklı bir atıştırmalık hem de cildiniz içim mükemmel bir seçim olacaktır.



PAPAYA



Papaya içeriğinde C vitamini, E vitamini beta karoten gibi pek çok antioksidan bulunan bir besindir, hem cildi güneş ışınlarının zararlarından koruyor hem de anti enflamatuar özellikleriyle akne oluşumunu engelliyor. Kaynak : İHA