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Evinde yarı çıplak yakaladığı kişi ile eşini döverek yaraladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Soner U. iddiaya göre kendisini aldattığını düşündüğü eşine, işe gittiğini söyleyerek evden çıktı. Evinin yanında gizlenen Soner U., evine giren Bayram A. ve eşi Şenay U.'yu döverek yaraladı.

3. Sayfa / 10 Eylül 2018 Pazartesi 19:32
Evinde yarı çıplak yakaladığı kişi ile eşini döverek yaraladı

Olay, Ereğli Kepez Mahallesi Yeşiltepe Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, eşi Şenay U.'nun kendisini aldattığından şüphelenen Soner U. sabah işe gittiğini söyleyerek evden ayrıldı. İşe gitmeyerek evinin yanında gizlenen Soner U., Bayram A.'nın eve girdiğini gördü. Soner U. evine girerek eşi ve üzeri çıplak olan Bayram A.'yı dövdü.

DHA'nın haberine göre, Şenay U. ve Bayram A. aldıkları darbelerle yaralanırken, sesleri duyan komşuları polise haber verdi. Polis, Soner U., Şenay U. ve Bayram A.'yı hastaneye götürdü. Soner U. hastaneden çıkan eşine, 'Artık seninle işim kalmadı' diye seslendi. Tedavileri tamamlanan 3 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Bayram A. üzeri çıplak şekilde karakola getirildi.

Soner ve Şenay U. çiftinin 6 yıldır evli oldukları ve 1 çocuklarının olduğu öğrenilirken, taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

PolisYeşiltepe


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