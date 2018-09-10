Cumhuriyet'te Erdem Gül'ün görevine son verildi

Cumhuriyet Gazetesi, Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığıyla yıllardır terör örgütlerinin sözcülüğüne soyunmuştu.



PKK'lı teröristlere güzellemeler yapan gazete, FETÖ'nün servis ettiği belgeleri de manşetinden yayınlamaktan çekinmiyordu.



YENİ CUMHURİYET

Cumhuriyet Gazetesi, yeni bir yapılanmaya giderek, Atatürk ilkeleri çizgisine geri döndüğünü açıkladı. Bu kapsamda gazetenin künyesinde de bir takım değişiklikler yapıldı.



Değişim sürecinde birçok yazar Cumhuriyet'ten ayrılma kararı aldı.



Gazetedeki son değişim ise Ankara Temsilciliği'nde oldu.



Erdem Gül'ün yürüttüğü Ankara Temsilciliği görevine Sertaç Eş atandı.



2 CÜMLELİK FAKS

Karar, Erdem Gül'e 2 cümlelik faksla bildirildi: “Sayın Erdem Gül, 09.09.2018 tarihinden itibaren Cumhuriyet Gazetesinin Ankara Temsilciliği'ne Sertaç Eş getirilmiştir. Görevde bulunduğunuz süre içerisindeki çalışmalarınız nedeniyle teşekkür ederim.”

