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Çeyrek altın ve altın fiyatları 10.09.2018

Gram altın 248,8 lira, çeyrek altın 409 lira ve Cumhuriyet altını 1.666 liradan işlem görüyor

Ekonomi / 10 Eylül 2018 Pazartesi 09:44
Çeyrek altın ve altın fiyatları 10.09.2018

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 248,8 lira seviyelerinde dengelendi.

Cuma günü dolar kuru ve ons altındaki değer kayıplarına paralel düşüş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,91 azalışla 246,5 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,93 değer kazanarak 248,8 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 409 lira, Cumhuriyet altını da 1.666 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında negatif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 azalışla 1.193,6 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, bu hafta altının gram fiyatının geniş bant aralığında işlem göreceğini tahmin ederek, 'Gram altında yeni pozisyon almak için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararını bekleyeceğiz. Altının gram fiyatında bu hafta 227 lirayı destek, 257 lirayı ise direnç konumunda olacak.' değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, bugün yurt içinde 2. çeyrek büyüme, yurt dışında ise İngiltere'de sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.

Kaynak : AA

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