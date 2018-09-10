Bakan Albayrak'tan büyüme açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Berat Albayrak, enflasyonla topyekûn mücadele ve cari açığın sürdürülebilir düzeylere düşürülmesinin bu dönemdeki öncelikli hedefleri olduğunu vurguladı.



Bakan Albayrak'ın 2018 yılı 2. çeyrek GSYH büyümesine ilişkin değerlendirmesi şöyle:



'TÜİK tarafından bugün açıklanan verilere göre Türkiye ekonomisi 2018 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 5,2 oranında büyüme kaydetti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış GSYH büyümesi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,9 oranında gerçekleşti.



İkinci çeyrekte büyüme, tüketim ve yatırımdaki ılımlı yavaşlamaya rağmen iç talep kaynaklı olmaya devam etmiştir. Bununla birlikte, güçlü ihracat ve turizm gelirlerindeki yüksek performans net dış talebin büyümeye pozitif katkı vermesini sağlamıştır. Bu durum, ekonomi politikalarımızdaki temel hedeflerimizin başında gelen, ekonominin dengelenme sürecinin başladığını göstermektedir. Yine aynı şekilde büyümede temel hedef olan ihracata dayalı büyüme istikametinde ilerlendiğini de ortaya koymuştur.



Öncü göstergeler, üçüncü çeyrekten itibaren iç talepteki yavaşlamanın belirginleştiğine işaret etmektedir. Yılın geri kalanında ithalat talebinin düşmesi ihracat ve turizm gelirlerindeki devam eden güçlü seyir ile net dış talebin büyümeye yüksek oranda pozitif katkı sağlaması beklenmektedir.



Son dönemde finansal koşullarda ortaya çıkan sıkılaşma ve piyasalarımızda yaşanan dalgalanma temelde enflasyon ve cari açık alanlarındaki kırılganlıklarımızla daha kararlı mücadele etmeyi ve makroekonomik dengelenme politika setini oluşturmayı gerektirmektedir.



Enflasyonla topyekûn mücadele ve cari açığın sürdürülebilir düzeylere düşürülmesi bu dönemdeki öncelikli hedeflerimizdir. Yapısal reformlarla desteklenen maliye politikasındaki sıkı duruş ve makroekonomik dengelenme politikası büyümeyi orta vadede daha sağlıklı bir patikaya getirecektir. Bu büyümenin getirdiği refahın adaletli paylaşımı, sahip olduğumuz nitelikli insan kaynağı ve güçlü toplumumuz ile gerçekleşecektir.'

