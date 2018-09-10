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Ankara Valiliğinden 'Şarbon' iddialarına yalanlama

Valilik, 'Mamak ilçesinde şarbon hastalığı görüldüğü' iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Yaşam / 10 Eylül 2018 Pazartesi 09:33
Ankara Valiliğinden 'Şarbon' iddialarına yalanlama

Ankara Valiliğince, 'Mamak ilçesinde şarbon hastalığı görüldüğü' iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında, 'Mamak ilçesinde şarbon hastalığı çıktığına' dair kaynağı belli olmayan iddiaların yer aldığı hatırlatıldı.

Yapılan incelemede, 9 Eylül itibariyle, Mamak ilçesinde herhangi bir şarbon vakasına ve bulgusuna rastlanmadığı belirtilen açıklamada, ayrıca yetkili birimlere bu yönde bir başvurunun yapılmadığı, sağlık kurumları ile gerçekleştirilen görüşmelerde, hastanelere şarbon şikayeti ile yapılan herhangi bir başvurunun bulunmadığının tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşların bu tür asılsız iddialara itibar etmemesi ve yetkili makamlar tarafından yapılacak açıklamalara göre hareket etmesi istendi. Kaynak : AA

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