Ankara Çukurambar'da Şubat ayının ilk gününde meydana gelen olayda büyük bir patlama gerçekleşmiş ve 3 kişi yaralanmıştı.



Güvenlik birimlerinin yaptığı araştırmalarda saldırıyı koordine eden kişinin, bu yapılanma içerisinde faaliyet gösteren ve Suriye Kamışlı nüfusuna kayıtlı “Ebu Serdar” kod adlı Alan Chuckmaus olduğu tespit edilmişti.



Olayın ardından yapılan çalışmalar kapsamında şüpheli şahsa yardım ederek aynı araçla kaçan 2 kişinin Osmaniye'de, diğer 2 kişinin içinde bulunduğu aracın ise Adana'da yakalandığı bildirilmişti.



Karayılan tarafından gönderilmiş

Sabah'ın haberine göre teröristin, terör örgütü PKK'nın elebaşı Murat Karayılan tarafından özel talimatla gönderildiği ortaya çıktı.



Öte yandan terörist Ersan Ertogan'ın yüzüğünde zehri içerek hayatına son verdiği de öğrenildi.

