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Ankara bombacısını Karayılan göndermiş

Ankara'da 1 Şubat'ta vergi dairesi başkanlığında saldırı düzenlenmiş ve 3 kişi yaralanmıştı. Hain saldırıyı düzenleyen terörist Ersan Ertogan'un yüzüğündeki zehri içerek hayatına son verdiği öğrenilirken, hainin özel talimatla PKK elebaşı Murat Karayılan gönderildiği ortaya çıktı.

Güncel / 10 Eylül 2018 Pazartesi 11:25
Ankara bombacısını Karayılan göndermiş

Ankara Çukurambar'da Şubat ayının ilk gününde meydana gelen olayda büyük bir patlama gerçekleşmiş ve 3 kişi yaralanmıştı.

Güvenlik birimlerinin yaptığı araştırmalarda saldırıyı koordine eden kişinin, bu yapılanma içerisinde faaliyet gösteren ve Suriye Kamışlı nüfusuna kayıtlı “Ebu Serdar” kod adlı Alan Chuckmaus olduğu tespit edilmişti.

Olayın ardından yapılan çalışmalar kapsamında şüpheli şahsa yardım ederek aynı araçla kaçan 2 kişinin Osmaniye'de, diğer 2 kişinin içinde bulunduğu aracın ise Adana'da yakalandığı bildirilmişti.

Karayılan tarafından gönderilmiş
Sabah'ın haberine göre teröristin, terör örgütü PKK'nın elebaşı Murat Karayılan tarafından özel talimatla gönderildiği ortaya çıktı.

Öte yandan terörist Ersan Ertogan'ın yüzüğünde zehri içerek hayatına son verdiği de öğrenildi.

ÇukurambarMurat KarayılanTerör ÖrgütüSuriye


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