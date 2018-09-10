Ak Parti'den Kılıçdaroğlu açıklaması: Dava açacağız

AK Parti MYK toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Çelik, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini eleştirdi



KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARI



Dün yaptığı basın toplantısı ibretlik bir basın toplantısıydı. Birincisi şu, sık sık tekrarladığı bir şey var. 15 Temmuz'a darbe girişimi diyor, 20 Temmuz'a ise darbe diyor.



FETÖ'nün yurt dışındaki uzantıları, darbe girişimini meşrulaştırmak için 'kontrollü darbe' gibi argümanlar öne sürüyorlar. Bunun içeride taşıyıcılığını da CHP yapıyor. Biz bu literatüre alışığız.



60 darbesinden sonra darbeyi meşrulaştırmak ve meşru hükümetin yanlışlarını saymak, bu darbeye niye müstahak olduğundaki argümanları beslemek şeklinde olmuştur. Maalesef bu yaklaşımın bugün de sürdüğünü görüyoruz.



Orada atıf yapıyor. CHP'nin kuruluş yıl dönümü olduğu için Kuvayi Milliye'ye atıf yapıyor. Kuvayi Milliye ruhundan kopalı çok olduğu Kılıçdaroğlu yönetiminin.



Dolar baronları diyor. Dava açın diyor ben bunu ispat edeceğim diyor. Peki dava açacağız, ispat et bakalım göreceğiz. Daha önce biliyorsunuz daha önce dava açtı, kaybetti. 'Bana açılan bütün davaları kazandım' diyor. Kazandığı dava yok. Man Adası davasını kaybetmiştir. Bunların bilgileri açıktır.



Nihayetinde bir genel başkandır. Ve maalesef sürekli her sözünü 'bunu yapmazsanız namertsiniz' gibi... Modern siyasi tarihimizin en üslupsüz siyasetçisi olma rekorunu kırmak üzeredir. Bu kadar üslupsuz şekilde bu kavramları kullanması, sonuçta da haksız olarak ortaya çıkması bunu net şekilde gösteriyor