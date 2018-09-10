USD (Alış - Satış) : 6,45 - 6,46 EURO (Alış - Satış) : 7,46 - 7,48

Sıcak Haber : Akar: İdlib'de karadan ve havadan saldırılar durmalı!..

Ak Parti'den Kılıçdaroğlu açıklaması: Dava açacağız

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından açıklamalar yaptı. Çelik, CHP liderine dava açılacağını açıkladı.

Güncel / 10 Eylül 2018 Pazartesi 19:28
Ak Parti'den Kılıçdaroğlu açıklaması: Dava açacağız

AK Parti MYK toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Çelik, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini eleştirdi

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

Dün yaptığı basın toplantısı ibretlik bir basın toplantısıydı. Birincisi şu, sık sık tekrarladığı bir şey var. 15 Temmuz'a darbe girişimi diyor, 20 Temmuz'a ise darbe diyor.

FETÖ'nün yurt dışındaki uzantıları, darbe girişimini meşrulaştırmak için 'kontrollü darbe' gibi argümanlar öne sürüyorlar. Bunun içeride taşıyıcılığını da CHP yapıyor. Biz bu literatüre alışığız.

60 darbesinden sonra darbeyi meşrulaştırmak ve meşru hükümetin yanlışlarını saymak, bu darbeye niye müstahak olduğundaki argümanları beslemek şeklinde olmuştur. Maalesef bu yaklaşımın bugün de sürdüğünü görüyoruz.

Orada atıf yapıyor. CHP'nin kuruluş yıl dönümü olduğu için Kuvayi Milliye'ye atıf yapıyor. Kuvayi Milliye ruhundan kopalı çok olduğu Kılıçdaroğlu yönetiminin.

Dolar baronları diyor. Dava açın diyor ben bunu ispat edeceğim diyor. Peki dava açacağız, ispat et bakalım göreceğiz. Daha önce biliyorsunuz daha önce dava açtı, kaybetti. 'Bana açılan bütün davaları kazandım' diyor. Kazandığı dava yok. Man Adası davasını kaybetmiştir. Bunların bilgileri açıktır.

Nihayetinde bir genel başkandır. Ve maalesef sürekli her sözünü 'bunu yapmazsanız namertsiniz' gibi... Modern siyasi tarihimizin en üslupsüz siyasetçisi olma rekorunu kırmak üzeredir. Bu kadar üslupsuz şekilde bu kavramları kullanması, sonuçta da haksız olarak ortaya çıkması bunu net şekilde gösteriyor

Basın ToplantısıAk PartiDarbe GirişimiKemal KılıçdaroğluÖmer Çelik


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

TÜRKİYE’DEN NİYE KORKUYORLAR?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı