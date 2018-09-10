Ahmet Hakan'dan hükümete öneri: Yeni havaalanının adı 'Mustafa Kemal' olsun

Ahmet Hakan, 'Yeni havaalanının adı 'Mustafa Kemal' olsun' başlığıyla yayımlanan yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Milletimizin Gazi'ye hürmeti sonsuzdur. Milletimizin Mustafa'ya saygısında en küçük bir tereddüt yoktur. Milletimizin Kemal'le de en küçük bir sorunu bulunmuyordur. Milletimizin soyadı olarak kendisine verdiği Atatürk konusunda da hiçbir sıkıntısı olmadığı gayet iyi biliyoruz' ifadesini hatırlattı.



'Madem Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Erdoğan'ın da vurguladığı gibi milletimizin gözbebeğidir' diyen Hakan, şöyle devam etti:



'O halde İstanbul'a yapılan yeni havaalanına onun adının verilmesi çok daha münasip olacaktır. 'Ama eskisinin adı Atatürk Havaalanı'ydı. Yenisinin bir farkı olmalı. Yenisini eskisinden ayırt etmek açısından bu farklılık şart' falan diye itiraz edilirse, o zaman 'Mustafa Kemal Havaalanı' olsun. Madem Mustafa milletimizin Mustafa'sı, madem Kemal milletimizin Kemal'i, madem havaalanı milletimizin havaalanı; e niye duruyoruz ki?'