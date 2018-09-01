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Terör örgütüne üst üste darbe

İçişleri Bakanlığınca, HakkariYüksekova İkiyaka Dağları Bölgesi'nde yapılan yakın hava destekli operasyonda 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

3. Sayfa / 01 Eylül 2018 Cumartesi 21:33
Terör örgütüne üst üste darbe

Hakkari-Yüksekova İkiyaka Dağları Bölgesi'nde gerçekleştirilen yakın hava destekli operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari-Yüksekova İkiyaka Dağları Bölgesi'ne yakın hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirildi.

İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığınca, Van-Gürpınar kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliklerinin, 'Dijvar Gevda' kod adlı Yılmaz Aşan ile 'Ruken Faraşin' kod adlı Nuhari Yacan olduğunun belirlendiği bildirildi.

'Dijvar Gevda' kod adlı Yılmaz Aşan'ın, 12 Eylül 2016'de 50 vatandaşın yaralanmasıyla sonuçlanan AK Parti Van İl Başkanlığı'na ve polis kontrol noktasına yönelik bombalı araç saldırısının faillerinden olduğu bilgisi paylaşıldı.
Kaynak : AA

PolisAk Parti12 EylülBombalı Araç


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