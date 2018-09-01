İlçeye bağlı Kömüşini Mahallesi’ne 1 kilometre uzaklıktaki tatlı su gölü olan Uyuz Gölü’nde ölen binlerce balık kıyıya vurdu. 4 gündür devam eden balık ölümlerinin nedeni kesin olarak bilinmezken mahalle sakinleri yetkililerden yardım istedi.



Mahalle Muhtarı Hasan Tekin, 2011 yılında Isparta Eğridir’den getirilen 5 bin yavru sazan balığının göle bırakıldığını ve bu süre zarfında üreyen balıklarının sayısının hızla arttığını söyledi.







Balıkların bir anda öldüğünü belirten Muhtar Tekin, "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden gelen ekipler gölde mikroorganizma ürediğini, sudaki oksijeni balıklara bırakmadığını, gözle görülmeyecek bir şeyin olduğunu, suyu tamamen yeşillendirdiğini söylediler. Balıkların tamamı kıyıya vurdu. Gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz. Çevre mahalleler ve ilçelerden bu göle gelen piknikçiler 4 günden bu yana ölen balıkları görünce geri dönüyor. Göründüğü gibi binlerce balıklar hep kıyıya vurdu. Sadece büyük balıklar ölüyor. Küçük balıklarda yaşam var, kurtarılmasını istiyorum" dedi.

Kaynak : İHA