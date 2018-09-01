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Kılıçdaroğlu'nun düğünde dikkat çeken görüntü

Muharrem İnce, son dönemlerde siyasi polemik yaşadığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem ve Mine'nin düğün törenine katıldı.

Siyaset / 01 Eylül 2018 Cumartesi 20:32
Kılıçdaroğlu'nun düğünde dikkat çeken görüntü
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24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin adayı olan Muharrem İnce ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki kurultay tartışmaları sürüyor. Ancak son günlerde ikili arasında yükselen gerilime bu akşam mola verildi. Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu ile Mine Alşan'ın düğününe geldi.

KEREM KILIÇDAROĞLU, DÜNYA EVİNE GİRDİ

Güney Kore'de 'Siyasette Kayırmacılık' üzerine doktora yapan Kerem Kılıçdaroğlu, geçen yıl Türkiye'ye dönerek 2009'dan bu yana birlikte olduğu Mine Alşan'la evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

Çift, geçen yıl nisan ayında Mine Alşan'ın memleketi Trabzon'da sade bir törenle aile arasında nişanlanmıştı.



MUHARREM İNCE DE DÜĞÜNE KATILANLAR ARASINDAYDI

Ankara İncek'te bulunan La Rossa Wedding'de gerçekleşen düğün için sade bir davetiye bastıran çift, çiçek göndermek isteyen misafirlerden çiçek yerine Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışta bulunmalarını istedi.

ODTÜ'de ders veren Kerem Kılıçdaroğlu'nun müstakbel eşi Mine Alşan bir şirkette kimyagerlik yapıyor. Alşan ayrıca bir üniversitede de akademik kariyerini devam ettiriyor.

Muharrem İnce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem ve Mine'nin düğün törenine geldi.


Kemal KılıçdaroğluMuharrem İnceÇağdaş Yaşamı Destekleme DerneğiChpCumhurbaşkanlığı


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