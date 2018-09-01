USD (Alış - Satış) : 6,68 - 6,69 EURO (Alış - Satış) : 7,73 - 7,74

Kangal özel ırk olarak kabul edildi

Dünyada çeşitli isimler ile anılan kangal köpekleri, FCI tarafından ’kangal’ ismi altında özel bir ırk olarak kabul edildi.

Yaşam / 01 Eylül 2018 Cumartesi 11:13
Kangal özel ırk olarak kabul edildi
Video için tıklayın

Türkiye'de Sivas kangalı olarak adlandırılan, yurt dışında ise başta çoban köpeği olmak üzere birçok farklı isimle anılan kangal köpekleri, uluslararası köpek bilimi federasyonu Federation Cynologique İnternationale (FCI) tarafından özel bir ırk olarak kabul edilip 'kangal' ismi ile tanımlandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu (KİF) üyesi, sertifikalı kangal yetiştiricisi Ümit Taşdelen, Sivas'ta uzun süren çalışmalar sonunda 20 gün önce FCI tarafından Kangal köpeklerinin ırk tanımlamasının yapılarak, özel bir ırk olarak kabul edildiği ve kangal ismi ile tanımlandığını belirterek, 'Kangal ırkı köpekler dünyadaki ırklar arasında kangal ismi ile kabul edilmemekteydi. Katıldığımız yarışmalar, yaptığımız başvurular ve verdiğimiz mücadeleler neticesinde 20 gün önce bu ırk dünya köpekleri arasında kangal ismi ile yerini aldı. Federation Cynologique Internationale (FCI) üyesi olan Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu (KİF) tarafından kangallar ayrı bir ırk olarak kabul edildi. Bu çalışmalar esnasında kangal köpeklerimiz ile yurt içinde bir çok bölgede ve yurt dışında yarışmalara katıldık. Irk kabul edilmesi için elimizden gelen her şeyi yaptık. Alman kurdu, rodriven, doberman gibi köpekler arasında kangalın da yer alması bizleri gerçekten çok mutlu etti. Bu milli değerimiz de artık bu dünya ırkları arasında yer almış oldu. Bu bizim için onur ve gurur vericidir' dedi.

Kaynak : İHA

KöpekTaşdelenDobermanÇoban KöpeğiUluslararası


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

TÜRKİYE’DEN NİYE KORKUYORLAR?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı