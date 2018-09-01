İstanbul Emniyeti'nde atamalar

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, merakla beklenen il içi atamaları gerçekleştirdi. İstanbul Valisi Vasip Şahin de onayladığı atamalarda, 6 ilçe emniyet müdürü ile 7 şube müdürü il emniyet müdür yardımcısı oldu. Yeni yapılan atamalara göre 22 ilçe müdürünün, 22 şube müdürünün, 12 ilçe emniyet müdür yardımcısı ile 9 şube müdür yardımcısının arasında bulunduğu toplam 65 atama yapıldığı kaydedildi.



İstanbul Emniyetinde Terörle Mücadele Şubesinin yeni Müdürü Gökhan Nazlım olurken, 39 ilçe emniyet müdür ve 54 şube müdürlüklerine de atama yapıldı. İl emniyet müdür yardımcılarının görev dağılımının da belirlendiği atamalarda, İstihbarat, Organize, Mali Şube ve Kaçakçılık Şube müdürleri görev yerlerinde kaldı.



Personel Şube Müdürlüğü'ne Gökhan Bambal atandı. Personel Şube eski Müdürü Ömer Kumlu ise Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürü oldu. Medya - Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürü Murat Çaykara oldu. Medya - Halkla İlişkiler ve Protokol eski Şube Müdürü Hüseyin Güleç Beykoz İlçe Emniyet Müdürü olarak atanırken, Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğüne ise Deniz Engin getirildi.



Kaynak : İHA