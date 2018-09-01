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İncirlik Üssü ile ilgili çok konuşulacak iddia

Rusya Liberal Demokrat Partisi lideri Vladimir Jirinovski, "İncirlik Hava Üssü NATO'ya kapatılıp Rus tarafına aktarılabilir" dedi.

Güncel / 01 Eylül 2018 Cumartesi 20:46
İncirlik Üssü ile ilgili çok konuşulacak iddia

RIA Novosti Haber Ajansı'nın 'Rossiya 24' televizyonuna dayandırarak verdiği haberde, Rusya Liberal Demokrat Partisi lideri Vladimir Jirinovski, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ülkesinin topraklarında bir Rus askeri üssü kurmaya hazır olduğunu ileri sürdü.

Jirinovski katıldığı programda, 'Hemen İran ve Türkiye'den hava ve deniz üslerinin kurulmasını talep etmeliyiz' dedi.

'ERDOĞAN'IN KİM OLDUĞUNU BÜTÜN DÜNYA BİLECEK'

'Türkiye hazır, sizinle konuştuğum gibi Erdoğan'la konuştum. O Rusya'yla birlikte olmak istiyor, sıra bekleyip son vagonda AB'ye gitmek istemiyor' diyen Jirinovski, şöyle devam etti:

'O bizimle olmak istiyor. Çünkü bizimle birlikte Erdoğan'ın kim olduğunu bütün dünya bilecek.'



'İNCİRLİK NATO'DAN ALINIP RUSLARA TAHSİS EDİLEBİLİR'

Rusya Liberal Demokrat Partisi lideri, daha sonra Türkiye'nin güneyinde bulunan İncirlik Hava Üssü'nün NATO'ya kapatılıp Rus tarafına aktarılabileceğini düşündüğünü söyledi.

Jirinovski, temmuz ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişisel daveti üzerine yemin törenine katılmak için Ankara'yı ziyaret etmişti.

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