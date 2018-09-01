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Hakkari ve Kuzey Irak'ta hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Hakkari kırsalı ile Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Güncel / 01 Eylül 2018 Cumartesi 12:54
Hakkari ve Kuzey Irak'ta hava harekatı

TSK'nın Twitter hesabından, hava harekatına ilişkin bilgi paylaşımında bulunuldu.

Paylaşımda, Hakkari kırsalı ile Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında birliklere saldırı hazırlığında olan silahlı 7 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, 'Yüksekova ilçesi Büyükçiftlik beldesi Evliya Tepe'de el yapımı patlayıcının uzaktan kumanda ile infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Serkan Dökmeci'nin kanı yerde kalmamıştır.' ifadesine yer verildi. Kaynak : AA

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