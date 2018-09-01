USD (Alış - Satış) : 6,68 - 6,69 EURO (Alış - Satış) : 7,73 - 7,74

Güvenlik kamerası kayıtlarını izledi gözlerine inanamadı

İzmir’de yol ortasında birisiyle tartışan şahıs, sinirlerine hakim olamayınca cadde üzerinde bulunan bir dükkanın reklam panosunu kırdı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

3. Sayfa / 01 Eylül 2018 Cumartesi 16:20
Güvenlik kamerası kayıtlarını izledi gözlerine inanamadı
Video için tıklayın

Olay, İzmir’in Konak ilçesine bağlı Talatpaşa Bulvarı’nda meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, sabah 06.00 sıralarında iki şahıs cadde üzerinde bulunan bir pet shop önünde tartışmaya başladı.

Zaman zaman karşılıklı hırpalanmaya varan tartışma sırasında, şahıslardan biri sinirlerine hakim olamayarak dükkanın cam bölümünün yanında bulunan reklam panosunu yumrukladı. Sinirini dükkandan çıkaran şahıs, bir süre daha yanındaki kişiyle tartışmaya devam etti.

Sabah dükkanı açmak için iş yerine gelen Hakan Canay isimli dükkan sahibi, panoyu görünce şaşkınlık yaşadı. Kendi imkanları ile reklam panosunu onaran Canay, olayın aslını güvenlik kameralarını izleyince öğrendi. Canay, “Görüntüleri izleyince iki kişinin kavga ettiğini, birinin de panoya yumruk attığını gördük. Kendini bilmez biri sinir anında kırmış” diyerek olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

Kaynak : İHA

Pet Shop


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

TÜRKİYE’DEN NİYE KORKUYORLAR?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı