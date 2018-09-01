USD (Alış - Satış) : 6,68 - 6,69 EURO (Alış - Satış) : 7,73 - 7,74

Fazıl Say taziye için kendisini arayan Erdoğan'ı anlattı

Geçtiğimiz günlerde annesini kaybeden ünlü piyanist Fazıl Say, taziye mesajı için kendisini arayan Başkan Erdoğan ile arasında geçenleri anlattı.

Güncel / 01 Eylül 2018 Cumartesi 12:01
Fazıl Say taziye için kendisini arayan Erdoğan'ı anlattı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, annesinin ölümü dolayısıyla Fazıl Say'ı arayıp başsağlığı diledi. Ertuğrul Özkök, 'Daha önemlisi aradığında sesi nasıldı, ne dedi, bunu merak ediyordum.' diyerek Fazıl Say'a detayları sordu.

'ÇOK SAMİMİ, ÇOK SAHİPLENİCİ, ÇOK GERÇEKTİ'
Fazıl Say, 'Cumhurbaşkanı'nın sesi Çok samimi, çok sahiplenici, çok gerçekti...' dedi ve şöyle devam etti:

'TAZİYELERİNİ SICAK BİR TONDA İLETTİ'
'Cumartesi cenazeden birkaç saat sonra aradı. Taziyelerini çok samimi, sıcak bir tonda, çok gerçek bir şekilde iletti. Ben de teşekkür ettim bu güzel davranışa, 'Beni düşündüğünüz için teşekkür ederim' dedim.'

BaşsağlığıErtuğrul ÖzkökFazıl SayRecep Tayyip Erdoğan


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

TÜRKİYE’DEN NİYE KORKUYORLAR?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı