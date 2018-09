Fazıl Say taziye için kendisini arayan Erdoğan'ı anlattı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, annesinin ölümü dolayısıyla Fazıl Say'ı arayıp başsağlığı diledi. Ertuğrul Özkök, 'Daha önemlisi aradığında sesi nasıldı, ne dedi, bunu merak ediyordum.' diyerek Fazıl Say'a detayları sordu.



'ÇOK SAMİMİ, ÇOK SAHİPLENİCİ, ÇOK GERÇEKTİ'

Fazıl Say, 'Cumhurbaşkanı'nın sesi Çok samimi, çok sahiplenici, çok gerçekti...' dedi ve şöyle devam etti:



'TAZİYELERİNİ SICAK BİR TONDA İLETTİ'

'Cumartesi cenazeden birkaç saat sonra aradı. Taziyelerini çok samimi, sıcak bir tonda, çok gerçek bir şekilde iletti. Ben de teşekkür ettim bu güzel davranışa, 'Beni düşündüğünüz için teşekkür ederim' dedim.'