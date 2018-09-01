Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan'a FETÖ uyarısı

Kırgızistan’a düzenlediği resmi ziyaret kapsamında başkent Bişkek’e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Biz ‘darbe’ yedik aynı darbeyi Kırgızistan yesin istemeyiz” dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Jeenbekov ile ortak basın toplantısı düzenledi.
'TÜRK KONSEYİ'NDE ÖNEMLİ KARARLAR ALACAĞIZ'
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
'Siyasi , askeri, ticari ve kültürel alanlarda atabileceğimiz adımları görüştük. Türkiye, Kırgızistan arasındaki ilişkilerin hak ettiği düzeye ulaşması için yoğun çalışmalar yapıyoruz. Pazartesi günü Türk Konseyi'ne katılarak önemli kararlar alacağız. Ekonomik ilişkilerle desteklenmeyen her işbirliği zayıflamaya mahkumdur. Birikimlerimizi Kırgızistan'la paylaşmayı arzu ediyoruz. Alt ve üst yapısında yapabileceğimiz çok şey var.