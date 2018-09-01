Balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi kasalar hamsiyle doldu

Balık sezonunun açılmasını büyük bir sabırsızlıkla bekleyen balıkçılar günler öncesinden hazırlıklarını yaparak sezonunun açıldığı 1 Eylül tarihinde saatler 00.00 gösterdiğinde "vira bismillah" diyerek tekneleriyle Marmara denizine açıldı. Sezonun ilk balık avında ağlarını denize atan balıkçılar tonlarca hamsi yakaladı. Geçtiğimiz yıl az olan hamsinin bu yıl bol olacağı tahmin ediliyor. Ağlarına tonlarca hamsi takılan balıkçıların yüzleri gülerken, bu yıl balık fiyatlarının ucuz olacağı bildirildi.



Bu yıl balık sezonunun bereketli başladığını ifade eden balıkçılar "’Vira bismillah’ diyerek sezonu açtık. Günler öncesinden hazırlıklarımızı yapmıştık. Ağlarımıza bol miktarda hamsi takıldı. Bu yıl hamsi bol ve ucuz olacak gibi görünüyor. Vatandaşlar bu yıl hamsiye doyacak" dedi.



Kaynak : İHA