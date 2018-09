Zaviyeden külliyeye 700 yıllık kültürel miras

Ahi Evran-ı Veli tarafından 1300'lü yıllarda yaptırılan, yüzyıllar boyunca kimsesizler için aşhane, çilehane ve tasavvuf sohbetleri mekanı olarak hizmet veren zaviye, bugün Ahi Evran-ı Veli Camisi ve Türbesi olarak hizmet veriyor.



Giriş kısmında Fatih Sultan Mehmet'in, iç kısmında ise 2. Mahmut'un tuğralarının orijinal halleriyle muhafaza edildiği camide, Ahi Evran-ı Veli'nin türbesi ile 6 yakının mezarları yer alıyor. Türkiye'nin birçok yerinden başta esnaf teşkilatları olmak üzere sürekli ziyaretçilerin bulunduğu camide Kırşehir Kültür ve Turizm Müdürlüğü bilgilendirme çalışmaları yapıyor.



Kırşehir Belediyesi, Ahi Evran-ı Veli'nin mirasını devam ettirmek ve vasiyetini yerine getirmek için caminin ve türbenin de içinde bulunduğu alanda Ahi Evran Külliyesi Projesi başlattı. Zanaatkarlar Çarşısı, Ahi Kütüphanesi, Ahilik Haftası Kutlamaları Meydanı, Ahilik Araştırma Merkezi gibi birçok mekanın yer aldığı projenin birinci etabı bitirildi, ikinci etap çalışmaları devam ediyor.



Külliye çalışmalarını AA muhabirine anlatan İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Eyüp Temur, 1300'lü yıllarda yaptırılan zaviyede Ahi Evran-ı Veli'nin gündüz vakitlerinde esnafı eğitirken geceleri de tasavvuf dersleri verdiğini söyledi.



Şimdilerde cami olarak kullanılan zaviyenin 2014 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alındığını belirten Temur, buranın 1450, 1972 ve 2009 yıllarında restorasyondan geçirildiğini ifade etti.



Zaviyedeki Fatih Sultan Mehmet ve 2. Mahmut'un tuğralarının orijinal haliyle korunduğunu dile getiren Temur, 'İçeride çilehane, yemekhane, sohbet mekanları var, yani burası zaviye. İbni Batuta, 'Anadolu ve Balkanları gezdim, 500 civarında Ahi zaviyesi olduğunu tespit ettim' diyor. Bu da onlardan bir tanesi.' dedi.



- Gurbetçiler de ilgi gösteriyor



Cami ve türbenin çok sayıda ziyaretçi aldığına vurgu yapan Temur, şu değerlendirmelerde bulundu:



'Burası çok fazla ziyaretçi alıyor. Temmuz-ağustos aylarında Almanya, Belçika, Hollanda, Avusturya gibi ülkelerde yaşayan gurbetçi kardeşlerimiz çok ziyaret ediyor. Kırşehir dışından çok sayıda ziyaretçi geliyor. Ahi Evran- Veli'nin türbesini ziyaret ettikten sonra diğer tarihi ve kültürel mekanları da geziyorlar. Burada adeta bir nostalji yaşıyorlar. Tarihimizi öğrenerek bilinçleniyorlar. 81 ilden esnaf teşkilatları ve federasyonları zaman zaman buraya gelip ziyarette bulunuyorlar.'



Anadolu'daki ilk esnaf teşkilatı burada başladığı için Kırşehir'in çok önemsendiğini dile getiren Temur, 'Turlar düzenleyerek geziyorlar. Ulusal televizyonlar gelip çekimler yapıyorlar. Cami ve türbemiz dünyaya mal oldu.' dedi.



Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci de daha önce zaviye olarak kullanılan cami ve türbenin de içinde olduğu mekanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Ahi Evran Külliyesi Projesi başlattıklarını aktardı.



Türbenin etrafının temizlenmesiyle başlayan çalışmanın ikinci etabının devam ettiğini anlatan Bahçeci, şunları kaydetti:



'Her yıl düzenlenen Ahilik kutlamalarına tören alanı oluşturulması, sanat galerileri, Ahiliğin geçmişinin anlatılacağı müze, esnafın ticaretini yapacakları zanaatkarlar çarşısı, kurulacak olan Ahilik Araştırma Enstitüsünün merkezinin yer aldığı, Ahilik ile ilgili bütün eserlerin bir arada olacağı kütüphanesiyle, arastasıyla, odaların faaliyetlerinin yer aldığı bir külliye projelendirdik. Projenin birinci etabını Cumhurbaşkanımızın himayesinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızın destekleriyle, TOBB, TESKOMB ve TESK'in mali destekleriyle tamamladık. İkinci etap için de 15 milyon liralık destek sağlandı.'



Kırşehir Valisi İbrahim Akın da 2014 yılında Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Ahi Evran Camisi ve Türbesi'nin yaşatılarak gelecek nesillere aktarılması için her türlü gayretin gösterildiğine dikkati çekerek, Ahi Evran Külliyesi Projesi için destek sağlayanlara teşekkür etti. Kaynak : AA