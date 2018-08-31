YKS sonuçları açıklandı! YKS tercih sonuçları sorgulama

ÖSYM giriş sayfasında 17 gündür beklenen YKS tercih sonuçları, kurumun sorgulama sayfasında açıklandığı duyuruldu.



Başvurular 7 Ağustos 2018 tarihinde başladı, 14 Ağustos 2018 tarihinde 23:59'ta sona erdi. Beklenen açıklama yapıldıktan sonra sınava girenler üniversite yerleştirme sorgulama sayfasında verileri görebiliyor.



Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınava dair beklenen açıklama yapıldı. ÖSYM YKS üzerinden tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 31 Ağustos 2018 tarihinde sınav sonuçları açıklandıktan bir hafta sonra tercih başvuruları başladı. Başvurular 14 Ağustos 2018 tarihinde sona erdi. Sınav merkezi sınav sonuçlarının tarihlerini açıklarken, yerleştirme-tercih sonuçlarına dair resmi açıklama yapmıyor. Tercih başvurularının sona ermesinden 15 gün sonra kurum resmi açıklamayı yaptı, heyecanla beklenen tercih sonuçlarını açıkladı.



KPSS lisans sonuçları, ÖSYM sınav takvimi içerisinde 29 Ağustos 2018 tarihinde açıklandı. ÖSYM'nin eski başkanlarından Prof. Dr. Mahmut Özer, üniversite tercihlerinin 31 Ağustos'ta açıklanacağını önceden söyledi. Sınav merkezi, YKS sonuçları gece yarısı açıklandı, tercihler de gece yarısında açıklandı.



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