YKS milli sporcu yerleştirme tercihleri başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2018-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) milli sporcu yerleştirme işlemleri tercihlerinin 7 Eylül'e kadar alınacağı bildirildi.



ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-YKS Kılavuzu'nun ilgili maddesine göre, spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemi başvuruları başladı.



ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda bireysel olarak yapılacak tercihler işleme alınacak.



Tercih işlemleri, 7 Eylül saat 23.59'da sona erecek. Başvuruları kabul edilen adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak bireysel olarak yapacak.



En fazla 8 tercih yapabilecek adaylar, söz konusu süre içinde tercihlerinde değişikliğe de gidebilecek.



Engelli adaylar ise '2018-YKS Spor Dallarında Üstün Başarılı Olan Adaylar İçin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları'ndan, beden eğitimi ve spor öğretmenliği programlarını tercih edemeyecek. Kaynak : AA