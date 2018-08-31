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Tasarım faaliyetlerinde vergi istisnasına Ar-Ge şartı

Teknoloji geliştirme bölgelerinde yapılan tasarım faaliyetlerinin ilgili vergi istisnalarından yararlanması için ArGe faaliyetleri sonucunda tescil belgesi alması gerekecek.

Teknoloji / 31 Ağustos 2018 Cuma 10:03
Tasarım faaliyetlerinde vergi istisnasına Ar-Ge şartı

Teknoloji geliştirme bölgelerinde yapılan tasarım faaliyetlerinin ilgili vergi istisnalarından yararlanması için Ar-Ge faaliyetleri sonucunda tescil belgesi alması gerekecek.

Bakanlar Kurulu Kararı'nın eki kararda değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yararlanacağı istisna uygulamasına ilişkin düzenlemeye gidildi.

Buna göre, istisna uygulamasından yararlanmak için Ar-Ge faaliyetleri neticesinde alınan tasarım tescil belgesi, patente eşdeğer belge olarak kabul edilecek. Tasarım faaliyetlerinden doğan gayri maddi haklardan elde edilen kazançlar ise istisna kapsamından çıkarıldı.

Bu düzenleme, karardan önce başlatılmış projelerde 30 Haziran 2021'den sonra elde edilen kazançlara uygulanacak.

Mükellefler, kazancın elde edildiği vergilendirme dönemine ilişkin beyannamelerin verilmesi gereken sürenin sonuna kadar tescil veya kayıt için yetkili kuruma başvurulmuş olması kaydıyla, bu kazançları doğuran işlemlerin gerçekleştirildiği vergilendirme döneminden başlayarak istisnadan yararlanabilecek. Kaynak : AA

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