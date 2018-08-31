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SGK'dan açıklama: Son ödeme tarihleri ertelendi

SGK yapılandırmalara ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, son ödeme tarihlerinin ertelendiği bildirildi

Güncel / 31 Ağustos 2018 Cuma 22:36
SGK'dan açıklama: Son ödeme tarihleri ertelendi

SGK tarafından yapılandırmalara ilişkin yapılan açıklamada, ''Bugün hem yapılandırma ilk taksit ve peşin ödemelerinin hem de cari dönem ödemelerinin son günü olması nedeniyle yaşanan yoğunluk tahsilat sistemlerinde teknik arızalara neden olmuştur. Yaşanan arızanın vatandaşlarımızın mağduriyetine yol açmaması bakımından yapılandırmadan yararlananların ilk taksit ödemeleri ve peşin ödemeleri ile cari dönem ödemelerinin son ödeme tarihi 07 Eylül 2018 Cuma günü 23.59'a kadar ertelenmiştir.'' denildi.


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