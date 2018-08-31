Resepsiyonda Meral Akşener sürprizi

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96. yılı anısına Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resepsiyon düzenlendi.



Resepsiyona gazeteci, siyasetçi, akademisyen ve sanat dünyasından onlarca davetli katıldı. Resepsiyona katılanlar arasında ise bir isim çok dikkat çekti.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de kurmaylarıyla birlikte Saray'daki davete katıldı.



Başkan Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile tokalaştı.





