Külliyede Adıyaman çiğköftesi

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü tüm Türkiye’de coşkuyla kutlandı. Büyük Zaferin 96. yıldönümü için Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen resepsiyonda Adıyaman’ın coğrafi işaret tescil belgesini aldığı etsiz çiğköftesi katılımcılara ikram edildi.



Resepsiyonda bulunan AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, “Birçok davetlinin katıldığı resepsiyonda konuklara, geçtiğimiz günlerde patenti Adıyaman tarafından alınan etsiz çiğköftesi ikramında bulunuldu. Adıyaman’ın adını her platforma duyurmak için dur durak bilmeden çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız tarafından verilen böylesine önemli bir resepsiyonda yer almaktan ve Adıyaman çiğköftemizi ikram etmekten son derece mutluluk duydum” diye konuştu.



Kaynak : İHA