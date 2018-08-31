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Kremlin duyurdu: Erdoğan ve Putin Tahran'da görüşecek!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 7 Eylül’de Tahran’da bir görüşme yapacağını bildirdi.

Dünya / 31 Ağustos 2018 Cuma 14:52
Kremlin duyurdu: Erdoğan ve Putin Tahran'da görüşecek!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 7 Eylül'de Tahran'da bir görüşme yapacağını açıkladı.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada daha önce İran'ın Tebriz şehrinde yapılacağı duyurulan Rusya-İran-Türkiye liderler zirvesinin Tahran'da gerçekleştirileceğini belirtti. Peskov, bilginin İran tarafından geldiğini aktardı.

Putin ve Erdoğan'ın 7 Eylül'de üçlü zirve toplantısı sırasında ikili bir görüşme yapacağı bilgisini doğrulayan Peskov, bu görüşmenin içeriğini 'geleneksel' olarak nitelendirdi.

Suriye krizinin çözümüne ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasında yapılacak üçlü liderler zirvesinin ilki geçen yıl Soçi'de ikincisi de nisan ayında Ankara'da yapılmıştı. Kaynak : AA

Rusya Devlet BaşkanıÜçlü ZirveCumhurbaşkanıİran CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan


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