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Kapkaççıları 'esmerim' yakalattı

İçel’de yolda yürüyen bir kadının kolyesini kapkaç yöntemiyle çaldığı iddia edilen 3 kişi, polisin titiz çalışması sonucunda yakalandı. Bölgede farklı 7 işyerinin güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şahısları araçlarının sol arka kısmında yazan ’esmerim’ yazısından bularak gözaltına aldı.

3. Sayfa / 31 Ağustos 2018 Cuma 14:43
Kapkaççıları 'esmerim' yakalattı

Edinilen bilgiye göre olay, İçel'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen B.D. isimli kadının boynundaki kolye, genç biri tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı. Olayın ardından şahıs kendisini bekleyen beyaz bir araçla olay yerinden kaçarken, müşteki kadında durumu polise bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, aracın kaçış istikametinde bulunan 7 ayrı iş yerinin güvenlik kamerasını inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda aracın sol arka kısmında 'esmerim' yazısı olduğu ve aracın kiralık olduğu tespit edildi. Görgü tanıklarının da ifadesinde olduğu gibi 3 kişiyi belirleyen ekipler, şahıslar yakalamak için eş zamanlı operasyonlar yaptı. Yapılan operasyonlarda B.Z., M.U. ve O.T. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Bugün emniyetteki ifadesinin ardından B.Z. isimli kadın serbest bırakılırken, M.U. ve yaşı 18'den küçük O.T. adliyeye sevk edildi. Kaynak : İHA

Kapkaçİl Emniyet MüdürlüğüKaçışYankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği


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