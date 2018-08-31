Irkçı lider Wilders yanlıştan dönmek zorunda kaldı

Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlükler Partisi (PVV) lideri Geert Wilders tarafından yapılması planlanan İslamofobik 'Hazreti Muhammed' konulu karikatür yarışması iptal edildi.



Wilders, sosyal medyadan paylaştığı mesajda, güvenlik gerekçesiyle 'Hazreti Muhammed' konulu karikatür yarışmasını iptal ettiğini duyurdu.



Wilders paylaşımında, sadece kendisinin değil tüm Hollanda'nın güvenliğinin tehlikede olduğunu savundu.



Kendisinin İslam'a karşı mücadelesinin devam edeceğini ve hiçbir tehdidin kendisini durduramayacağını belirtti.



Hollanda Özgürlükler Partisi lideri Geert Wilders, haziran ayında Hazreti Muhammed konulu karikatür yarışması düzenleyeceklerini açıklamıştı. Başvuruların 31 Ağustos'ta son bulacağını ve yarışmanın 10 Kasım'da yapılacağını belirten aşırı sağcı siyasetçi, 200'ün üzerinde başvuru olduğunu ve yarışmada 10 bin dolar ödül verileceğini söylemişti.



Dünya genelinde Müslümanlar yarışmaya büyük tepki göstermişti.





