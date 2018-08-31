İkinci ekonomik saldırı

Türkiye, 24 Haziran seçimlerinden sonra dış güçler tarafından ekonomik saldırıyla karşı karşıya kaldı.



Yetkililer tarafından alınan önlemlerle saldırılar bertaraf edilirken, son günlerde yeni bir saldırı başladı.



BANKA SEKTÖRÜNE SALDIRI



ABD'nin kontrolündeki kredi kuruluşları üst üste açıklamalar yaparken Türk banka sektörünü vurmaya çalışıyor.



Gazeteci Dilek Güngör köşesinde yapılan ikinci saldırıya dikkat çekerken şunları yazdı;



'Şimdi ikinci saldırı dalgasını bankalar üzerinden yapmaya çalışıyorlar.

Baksanıza...

Reyting çetesi her gün Türk bankacılık sistemiyle ilgili bir rapor yayınlıyor.

Türkiye'nin notunu gece yarısı siyasi saiklerle düşüren ABD'nin ekonomik tetikçilerinin biri susuyor, diğeri başlıyor.

Standard&Poor's, Moody's ve Fitch, birer gün arayla açıklama yapıp algı yaratmaya çalışıyor. Amaç ne biliyor musunuz?

Türkiye'yi en güçlü noktası olan bankacılık sektöründen vurmak...

2008'de koca koca bankaları batarken dimdik ayakta duran Türk finans sisteminin itibarını zedelemek...

Yarın sendikasyon kredisi için yurtdışına çıktıklarında kredibilitelerini sorgulatmak...



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