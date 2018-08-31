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Hakkari'den hain saldırı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Büyükçiftlik Beldesi Evliya Tepede bölücü terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan EYP’nin uzaktan kumanda ile infilak ettirilmesi sonucu 1 askeri personel şehit oldu.

3. Sayfa / 31 Ağustos 2018 Cuma 14:58
Hakkari'den hain saldırı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik Beldesi Evliyatepe mevkiinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu.

VALİLİKTEN YAPILAN AÇIKLAMA

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, '31.08.2018 günü İlimiz Yüksekova İlçesi Büyükçiftlik Beldesi Evliya Tepede bölücü terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan EYP'nin (el yapımı patlayıcı) uzaktan kumanda ile infilak ettirilmesi sonucu 1 askeri personel şehit olmuştur. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir' denildi. Kaynak : İHA

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