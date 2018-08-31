Denizlerde avlanma sezonu başlıyor

Geçen 15 Nisan’da başlayan av yasağının kalkmasıyla birlikte 2018 yılı av sezonunun başlayacağı 1 Eylül için artık saatler sayan Samsunlu balıkçılar, tüm hazırlıklarını tamamlayarak heyecanla "Vira Bismillah" demeyi bekliyorlar.



Konu ile ilgili bir açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Nail Kırmacı, “Samsun ilimizin coğrafi olarak deniz kıyısında bulunması, su ürünleri potansiyeli yüksek bir il olmasını da beraberinde getirmiştir. Yine kıta sahanlığının uygunluğu nedeni ile orta su trol balıkçılığının yaygın olarak yapıldığı Karadeniz’deki tek ilimizdir. Baraj gölleri, lagün gölleri ve akarsularının fazla olması yönüyle de iç su balıkçılığı bakımından da önemli bir potansiyele sahiptir. Bölgede sadece sofralık değil endüstriyel balık avcılığı da yapılmaktadır. Tutulan hamsi balığının önemli bir kısmı ile çaça balığının tamamı, bölgede önemli sayı ve kapasitedeki balık unu ve yağı fabrikalarında değerlendirilmektedir. Yıllar itibariyle değişmekle birlikte 300 ile 400 bin ton arasında değiştiği gözlenen ülkemiz toplam su ürünleri avcılığının yaklaşık yüzde 70-75’i Karadeniz Bölgemizden gerçekleşmekte, bu oranın da büyük bir kısmı da yalnızca ilimizden sağlanmaktadır. İlimizde avcılık yoluyla elde edilen su ürünleri miktarı yıllık 50-60 bin tonlar civarında seyretmekte ve bu miktarın önemli bir kısmı çaça avcılığından sağlanmaktadır. Samsun ilimizde balığın yanı sıra deniz salyangozu avcılığı da önemli bir yer tutmaktadır. İlimiz ve Sinop ili Kanlıçay bölgesindeki işleme tesislerinin varlığı bu türün avcılığını daha da önemli bir hale getirmektedir. İşlenen su ürünlerinin tamamı Avrupa Birliği ülkelerinin yanında uzak doğu ülkelerinden Çin, Japonya, Kore gibi ülkelere ihraç edilmekte ve Samsun ekonomisine 20 milyon doların üstünde önemli miktarda döviz girdisi sağlanmaktadır. Yeni sezonda ve ilerleyen dönemde, bakanlığımızın teşvik ve politikalarıyla daha da yüz güldürücü noktalara varacağını umduğumuz bu rakam ve bilgiler ışığında, yarın başlayacak av sezonunun gerek ülkemiz ve gerekse de Samsun balıkçılığı açısından hayırlara vesile olmasını, bolluğu ve bereketiyle gelmesini diliyorum” dedi.



Kaynak : İHA