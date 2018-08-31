DEAŞ Ve El Kaide listelerinde güncelleme

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin 30 Eylül 2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu kararının ekindeki 'DEAŞ ve El-Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler' listesine 'Myrna Ajijul Mabanza' ve 'Abdulpatta Escalon Abubakar' adlı kişiler eklendi.



Bunun yanı sıra aynı listedeki 'Ayyub Bashir' isimli kişi ile 'DEAŞ ve El-Kaide ile Bağlantılı Tüzel Kişi, Kuruluş ve Organizasyonlar' listesindeki 'Al-Nusrah Front For The People Of The Levant' adlı kuruluşun bilgileri güncellendi.



Kaynak : AA