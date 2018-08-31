Danıştay davası sanığı Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Danıştay saldırısı davası sanıklarından Osman Yıldırım, 39 yıl hapse mahkum edildiği duruşma öncesi Yunanistan'a kaçmak isterken Edirne'de yakalandı.
Danıştay saldırısı davası sanıkları arasında yer alan ve yargılandığı davada bugün 39 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Osman Yıldırım, Yunanistan'a kaçmak isterken, Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
GECE YAKALANDI
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunanistan sınırındaki Elçili köyünde sırt çantası ile birlikte sınıra doğru giden bir şüpheliyi gece saat 02.00'de yakaladı. İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelinin, Danıştay saldırısı davası sanıklarından Osman Yıldırım olduğu belirlendi.