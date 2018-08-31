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Danıştay davası sanığı Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Danıştay saldırısı davası sanıklarından Osman Yıldırım, 39 yıl hapse mahkum edildiği duruşma öncesi Yunanistan'a kaçmak isterken Edirne'de yakalandı.

Güncel / 31 Ağustos 2018 Cuma 16:40
Danıştay davası sanığı Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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Danıştay saldırısı davası sanıkları arasında yer alan ve yargılandığı davada bugün 39 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Osman Yıldırım, Yunanistan'a kaçmak isterken, Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

GECE YAKALANDI

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunanistan sınırındaki Elçili köyünde sırt çantası ile birlikte sınıra doğru giden bir şüpheliyi gece saat 02.00'de yakaladı. İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelinin, Danıştay saldırısı davası sanıklarından Osman Yıldırım olduğu belirlendi.




Ankara'da 17 Mayıs 2006'da, Danıştay 2'nci Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin'in öldürüldüğü ve 4 kişinin de yaralandığı davanın bugünkü duruşmasında, cinayetin faili sanık Alparslan Aslan ağırlaştırılmış ömür boyu ve 72 yıl hapis cezası alırken, davanın diğer sanıkları arasındaki Osman Yıldırım da 39 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Gözaltındaki Osman Yıldırım ile ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

DANIŞTAY SALDIRISI

Danıştay 2. Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin'in yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralandığı saldırı 17 Mayıs 2006'da Alparslan Arslan tarafından düzenlenmişti.

Alparslan ArslanAlparslan AslanMustafa Yücel Özbilginİl Jandarma KomutanlığıOsman Yıldırım


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