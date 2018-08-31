Çeyrek altın ve altın fiyatları 31.08.2018

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 251 lira seviyelerinde dengelendi.



Dün dolar kurundan bulduğu destekle pozitif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,45 primle 256,7 liradan tamamladı.



Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının arından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,22 değer kaybıyla 251 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 411 lira, Cumhuriyet altını da 1.679 liradan satılıyor.



Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,32 artışla 1.203,6 dolardan işlem görüyor.



AA Finans Analisti İslam Memiş, yıl sonuna kadar altının gram fiyatının geniş bant aralığında işlem görmesinin beklendiğini kaydetti.



Teknik açıdan gram altında 245 liranın destek, 265 liranın direnç konumunda olduğunu ifade eden Memiş, ons altında ise 1.198-1.205 dolar bandının izleneceğini söyledi.



Memiş, bugün Avro Bölgesi'nde işsizlik ve enflasyon ile ABD'de Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini kaydetti.



Kaynak : AA