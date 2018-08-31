Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Viyana'da yaptığı ve TV'lerde yer alan açıklamasında Rusya ile satın alma konusunda anlaşılan S400 füze savunma sistemleri hakkında şunları kaydetti: ' ABD son dönemde bütün müttefiklerine baskı yapıyor, böyle müttefiklik olmaz. Müttefiklerimiz bize hava savunma sistemi satsaydı onlardan alacaktık; acil ihtiyacımız vardı, aldık.' açıklamasında bulundu.