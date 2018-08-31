Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi almasını istemeyen ABD'ye yanıt verdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Viyana'da yaptığı ve TV'lerde yer alan açıklamasında Rusya ile satın alma konusunda anlaşılan S400 füze savunma sistemleri hakkında şunları kaydetti: ' ABD son dönemde bütün müttefiklerine baskı yapıyor, böyle müttefiklik olmaz. Müttefiklerimiz bize hava savunma sistemi satsaydı onlardan alacaktık; acil ihtiyacımız vardı, aldık.' açıklamasında bulundu.