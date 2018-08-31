Bebek beslenmesinde parmak gıdaların rolü

Aşağı yukarı parmak boyutunda olan ve bebeğin elinde tutup ağzına götürebileceği gıdaların parmak gıdalar olarak adlandırıldığını söyleyen Diyetisyen Banu Özbingül Arslansoyu, parmak gıdaların bebeğin kendi kendine beslenmeyi öğrenmesi ve motor gelişimi açısından çok önemli olduğunu vurguladı. Arslansoyu 'Parmak gıdalara alışma dönemi biraz zorlu ve kirli geçebilir. Bu dönemde bebeğin üzerini ve etrafını kirletmesine izin verilmelidir' dedi.





'Parmak yiyecekler bebeklere keşfetme imkanı verir'



Bebeklerin 8-9 aylık olduğu zaman bir şeyler yerken sergilediği davranışlarla anne veya babalara, kendi kendine beslenebileceğinin sinyalini verdiğini ifade eden Diyetisyen Arslansoyu, bunun bebeklerin özgüveninin gelişmesi açısından oldukça önem taşıdığını vurguladı. Diyetisyen Banu Özbingül Arslansoyu sözlerine şöyle devam etti:



'Bebeğiniz için bir şeyler yemedeki amaç sadece karın doyurmak değildir. Parmak yiyecekler bebeklere keşfetme imkanı verir, yediği gıdaya dokunma, koklama imkanı verir. Bu amaçla pek çok duyusunu kullanır ve pek çok şey öğrenir. Bebeğiniz keşfetmeye çalışırken kesinlikle sabırsız olmayın. Yiyecekleri tanıyıp tatması için ona zaman tanıyın, kirlenmesine ve kirletmesine izin verin. Bu ona hem inanılmaz bir zevk verecek hem de özgüvenini geliştirmesine, motor becerilerini kazanmasına olanak sağlayacaktır.'



El koordinasyonunun önemli bir beceri, baş ve işaret parmağı ile küçük nesneleri kavrayıp kaldırabilmenin önemli bir motor gelişimi olduğunu da vurgulayan Arslansoyu, aynı zamanda parmak yiyeceklerin bebeğin gelişimini teşvik edeceğini de söyledi.







Parmak yiyeceklere geçiş aşamasında bebeğe yumuşak besinler verilmesi gerektiğini, tüm dişlerin çıkmamış olması nedeniyle sert besinlerin tehlike arz edebileceğini ifade eden Diyetisyen Arslansoyu, parmak yiyecek olabilecek besin önerilerinde de bulundu. Arslansoyu, 'Bunlar lokma büyüklüğünde tost, meyve ezmeli ekmek, olgun muz, makarna taneleri, iyi pişmiş havuç ve patates, yumuşak köfte parçaları olabilir' dedi.



Arslansoyu, sert meyve parçaları, sert ve çiğ sebzeler, kuru meyveler, fındık, fıstık gibi kuruyemişler, iri et parçaları, patlamış mısır gibi yiyeceklerin parmak yiyecekler için uygun olmadığından bahsetti. Kaynak : İHA