USD (Alış - Satış) : 6,68 - 6,69 EURO (Alış - Satış) : 7,73 - 7,74

Bebek beslenmesinde parmak gıdaların rolü

Bebeklerin kendi kendine beslenmeyi öğrenmesi ve motor gelişimi açısından önemli olan parmak gıdalar hakkında bilgiler veren Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyetisyeni Banu Özbingül Arslansoyu, parmak gıdaların kullanımında sürecin zorlu ve kirli geçebileceğini, bu nedenle parmak gıda kullanılan dönemde bebeğin kirlenmesine izin verilmesi gerektiğini söyledi.

Sağlık / 31 Ağustos 2018 Cuma 13:00
Bebek beslenmesinde parmak gıdaların rolü

Aşağı yukarı parmak boyutunda olan ve bebeğin elinde tutup ağzına götürebileceği gıdaların parmak gıdalar olarak adlandırıldığını söyleyen Diyetisyen Banu Özbingül Arslansoyu, parmak gıdaların bebeğin kendi kendine beslenmeyi öğrenmesi ve motor gelişimi açısından çok önemli olduğunu vurguladı. Arslansoyu 'Parmak gıdalara alışma dönemi biraz zorlu ve kirli geçebilir. Bu dönemde bebeğin üzerini ve etrafını kirletmesine izin verilmelidir' dedi.


'Parmak yiyecekler bebeklere keşfetme imkanı verir'

Bebeklerin 8-9 aylık olduğu zaman bir şeyler yerken sergilediği davranışlarla anne veya babalara, kendi kendine beslenebileceğinin sinyalini verdiğini ifade eden Diyetisyen Arslansoyu, bunun bebeklerin özgüveninin gelişmesi açısından oldukça önem taşıdığını vurguladı. Diyetisyen Banu Özbingül Arslansoyu sözlerine şöyle devam etti:

'Bebeğiniz için bir şeyler yemedeki amaç sadece karın doyurmak değildir. Parmak yiyecekler bebeklere keşfetme imkanı verir, yediği gıdaya dokunma, koklama imkanı verir. Bu amaçla pek çok duyusunu kullanır ve pek çok şey öğrenir. Bebeğiniz keşfetmeye çalışırken kesinlikle sabırsız olmayın. Yiyecekleri tanıyıp tatması için ona zaman tanıyın, kirlenmesine ve kirletmesine izin verin. Bu ona hem inanılmaz bir zevk verecek hem de özgüvenini geliştirmesine, motor becerilerini kazanmasına olanak sağlayacaktır.'

El koordinasyonunun önemli bir beceri, baş ve işaret parmağı ile küçük nesneleri kavrayıp kaldırabilmenin önemli bir motor gelişimi olduğunu da vurgulayan Arslansoyu, aynı zamanda parmak yiyeceklerin bebeğin gelişimini teşvik edeceğini de söyledi.



Parmak yiyeceklere geçiş aşamasında bebeğe yumuşak besinler verilmesi gerektiğini, tüm dişlerin çıkmamış olması nedeniyle sert besinlerin tehlike arz edebileceğini ifade eden Diyetisyen Arslansoyu, parmak yiyecek olabilecek besin önerilerinde de bulundu. Arslansoyu, 'Bunlar lokma büyüklüğünde tost, meyve ezmeli ekmek, olgun muz, makarna taneleri, iyi pişmiş havuç ve patates, yumuşak köfte parçaları olabilir' dedi.

Arslansoyu, sert meyve parçaları, sert ve çiğ sebzeler, kuru meyveler, fındık, fıstık gibi kuruyemişler, iri et parçaları, patlamış mısır gibi yiyeceklerin parmak yiyecekler için uygun olmadığından bahsetti. Kaynak : İHA

DiyetisyenParmakPatlamış Mısır


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

TÜRKİYE’DEN NİYE KORKUYORLAR?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı