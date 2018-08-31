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Batman'da çatışma: 2 asker şehit

Kozluk ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda iki asker şehit oldu Çatışmada bir terörist etkisiz hale getirildi.

Güncel / 31 Ağustos 2018 Cuma 09:53
Batman'da çatışma: 2 asker şehit

Batman'ın Kozluk ilçesindeki operasyonda iki asker şehit düştü. Çatışmada bir terörist etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, Kumlupınar köyü Kocabey mezrasında bir grup teröristin bulunduğunun tespit edilmesi üzerine bölgede operasyon başlatıldı. Teröristlerin açtığı ilk ateşte iki asker ağır yaralandı.

Helikopterle Kozluk Devlet Hastanesine kaldırılan iki asker de müdahaleye rağmen şehit düştü.

Çatışmada bir terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyon sürüyor.

Kaynak : AA

Şehit


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