Başkan Erdoğan balık avı sezonunu açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sarıyer'de balık av sezonunun açılışında konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Arzumuz odur ki kişi başı balık artsın. Bilinçli avcılıkla denizlerimizi temiz tutarak, karaya çıktıktan sonraki saklama ve dağıtım kanallarını geliştirerek milletimizi yeniden balıkla buluşturmalıyız. Hele hele balıkların çoğalma döneminde uygulanan av yasağına mutlaka riayet etmeliyiz.' dedi.



Erdoğan, 'Balıkçılığımızı ayağa kaldıralım, bu ülke balıkçılıkta çok daha güçlü hale gelsin.' ifadelerini kullandı.





