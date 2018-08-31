Anadolu'nun kapıları ne zaman açıldı?

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan savaş olarak adlandırılan Malazgirt Savaşı'nın 947. yılı geçtiğimiz günlerde büyük bir çoşkuyla kutlandı.



Malazgirt Savaşı'nın çoşkusu devam ederken Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.



'MALAZGİRT'TEN 7 YIL ÖNCE'



Kars'ın 1064 yılında fethedildiğine belirten Zeyrek, 'Kars Anadolu sayılmıyor mu?' diye sordu.



Zeyrek'in yazısı yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.



Zeyrek'in köşe yazısından o bölüm;



'DÖRT Karslı oturduk sohbet ediyorduk.



İşadamı Turgut Torunoğulları, Malazgirt Zaferi kutlamalarıyla ilgili haberlerin neredeyse tamamında “Türklerin Anadolu'ya girişi” ifadesini görünce isyan etmişti. “Alp Arslan Kars'a 1064'te girdi. Malazgirt'ten 7 yıl önce. Kars'ı Anadolu saymıyor mu bunlar?” dedi.



Turgut Bey'in bu haklı isyanından sonra, elimdeki telefondan Alp Arslan'ın Ani kentini fethine dair makaleleri bulup okumaya başlamıştım bile.

Bu arada Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk'ün telefonu çaldı. Arayan Kars'ın eski belediye başkanlarından Selahattin Filtekin'di. O da aynı duruma içerlemiş, Doğan Şentürk'e yakınıyordu. Telefonu alıp bir süre de ben konuştum. “Biz yıllardan beri, 16 Ağustos günlerinde Türklerin Anadolu'ya girişini kutluyoruz. 16 Ağustos 1064'ün yıldönümünü...”



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