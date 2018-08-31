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Akaryakıt fiyatlarına zam geldi!

Enerji Petrol Gaz İstasyonları İşveren Sendikası tarafından yapılan açıklamada akaryakıt fiyatlarına zam geldiğini bildirdi. Buna göre 1 Eylül'den itibaren fuel oile 17 kuruş, gaz yağına 21 kuruş, kalorifer yakıtına 20 kuruş zam yapılacak.

Ekonomi / 31 Ağustos 2018 Cuma 20:38
Akaryakıt fiyatlarına zam geldi!

Enerji Petrol Gaz İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), sosyal medya üzerinden zamları duyurdu. EPGİS açıklamada 1 Eylül’den itibaren fuel oil, gaz yağı ve kalorifer yakıtının zamlanacağını belirtti. EPGİS tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

” Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı. 01/09/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Kalorifer yakıtında 20, Fuel Oil'de 17, Yüksek Kükürtlü Fuel Oil'de 15, Gaz yağında 21 kuruş artış oldu”

Sosyal MedyaFiyat ArtışıFuel OilPetrol


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