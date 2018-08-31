Akaryakıt fiyatlarına zam geldi!

Enerji Petrol Gaz İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), sosyal medya üzerinden zamları duyurdu. EPGİS açıklamada 1 Eylül’den itibaren fuel oil, gaz yağı ve kalorifer yakıtının zamlanacağını belirtti. EPGİS tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



” Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı. 01/09/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Kalorifer yakıtında 20, Fuel Oil'de 17, Yüksek Kükürtlü Fuel Oil'de 15, Gaz yağında 21 kuruş artış oldu”