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Türkiye-Rusya anlaştı mı?

Mehmet Acet, Türkiye ile Rusya'nın İdlib konusunda anlaştığını yazdı.

Dünya / 30 Ağustos 2018 Perşembe 11:01
Türkiye-Rusya anlaştı mı?

Suriye'nin İdlib kentine Esed'in saldırı hazırlığında olduğu, Rusya'nın da bu saldırıya destek vereceği iddia edildi.

Bu gelişmelerin ışığında geçtiğimiz günlerde Savunma Bakanı Akar ve MİT Başkanı Fidan, Rusya'ya bir ziyarette bulunarak son gelişmeleri yetkililerle masaya yatırdı.

BELLİ BİR BÖLGEYE OPERASYON

Gazeteci Mehmet Acet, bu görüşmelerin ardından Türkiye ile Rusya'nın İdlib konusunda anlaşmış olabileceğini yazdı.

Acet, Türkiye'nin yoğun göç dalgasına karşı Rusya'yı uyardığı, Rusya'nın da operasyonu belli bir bölgeyle kısıtlayabileceğini belirtti.

Köşesinde aldığı duyumları paylaşan Acet şunları yazdı;

Rus tarafının Türkiye'den gelen uyarı ve endişe beyanlarını dikkate alarak, Türkiye'ye doğru yoğun bir göç akımına yol açmayacak şekilde, İdlib'in bir bölümünde sınırlı bir operasyon yapılmasına rıza gösterdiği iddiası.

Bu aşamada, Moskova'da yapılan müzakerelerden bir anlaşma çıkıp çıkmadığını anlamak için ‘görüntü okuma' yöntemine başvurmak iyi bir fikir olabilir.

Türk heyetinin ikinci Moskova gezisinde verilen fotoğraflar, zıtlaşılarak değil de uzlaşılarak masadan kalkıldığına işaret ediyor gibiydi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da dahil olduğu üçlü Türk heyetinin Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından kabul edildiği, Çavuşoğlu'nun “İlişkilerimizi bazı ülkeler kıskanıyor” dediği, Putin'in de “Türkiye ile ilişkileri derinleştiriyoruz” açıklamasını yaptığı o resim, Rusların Türkiye'nin İdlib endişelerine kıymet verdiğinin bir göstergesi olabilirdi.

Yazının tamamı için tıklayınız Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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