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Şişli Belediyesi'nden skandal afiş

CHP'li Şişli Belediyesi skandal bir olaya imza attı. Belediye 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması için hazırlanan afişe belediye başkanı Hayri İnönü'nün fotoğrafını koydu. Skandal afiş büyük tepki çekti.

Güncel / 30 Ağustos 2018 Perşembe 13:27
Şişli Belediyesi'nden skandal afiş

ATATÜRK'ÜN YERİNE KENDİ FOTOĞRAFINI KOYDURDU

Başkan Hayri İnönü 30 Ağustos Zafer bayramı için hazırlanan kutlama ilanına Kurtuluş Savaşı mücadelesi için ömrünü adayan Mustafa Kemal Atatürk'ün yerine kendi fotoğrafını koydurdu.

Şişli Belediyesi'nin bu hareketi vatandaşların tepkisini çekti. Bir çok sosyal medya kullanıcısı kendi hesabından tepkisini dile getirdi.

Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek'in de bu skandal ilan gözünden kaçmadı.

DEDESİNİN FOTOĞRAFINI KULLANSAYDI BARİ!

Sosyal medya hesabından tepkisini dile getiren Deniz Zeyrek skandal afiş için 'Kamu kuruluşlarının 30 Ağustos kutlama ilanlarında Atatürk yok diye tepki çekerken, Şişli belediyesinin bu ilanı duruma tuz biber olmuş. Başkan kendisinin yerine dedesinin fotoğrafını kullansaymış bari!' ifadelerini kullandı.

Posta gazetesi yazarı Hakan Çelik de afişe tepki gösterenlerden biriydi. Çelik twitter hesabından yaptığı açıklamada '30 Ağustos Zafer Bayramı için verilen bir kutlama ilanında Kurtuluş Savaşı mücadelesi için ömrünü adayan Mustafa Kemal Atatürk görseli kullanmak şık ve anlamlı olurdu. Hele bütçesi belediye kaynaklarından verilen bir ilanda' çıkışında bulundu.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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